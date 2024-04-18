Российского стримера увезли в военкомат после штрафа за дискредитацию армии

В Анапе стримера Кушнина увезли в военкомат после штрафа за дискредитацию ВС РФ

В Анапе стримера Александра Кушнина оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ), после чего увезли в военкомат. Об этом сообщает издание «Блокнот».

Суд в Анапе признал Кушнина виновным по статье о дискредитации ВС РФ и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Поводом стало то, что во время прямого эфира он оскорблял Российскую армию. Отмечается, что стример полностью признал вину и выразил желание стать участником спецоперации на Украине.

Вскоре после этого Кушнина доставили в военкомат. Отмечается, что в ближайшее время он пройдет медицинскую комиссию, чтобы подтвердить годность к службе.

Ранее стало известно, что на популярную блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву составили протокол за дискредитацию ВС РФ. Причиной стали публикации, в которых она выступила против проведения спецоперации на Украине. Ей грозит штраф.