Турист получил счет на миллионы рублей из-за рассылки фото за границей

Турист из США получил счет на 143 тыс. долларов из-за рассылки фото за границей

Турист из США получил от мобильного оператора T-Mobile счет на 143 тысячи долларов (около 13,4 миллиона рублей) из-за рассылки фото и сообщений за границей. Подробностями истории поделилось издание Scripps News Tampa.

По данным источника, в сентябре 2023 года 71-летний Рене Ремунд поехал с женой Линдой в Швейцарию и делал там многочисленные снимки, которые с использованием сотовой связи отправлял семье и друзьям в США.

Когда пара вернулась домой, американец получил счет на шокирующую сумму. Отмечается, что за трехнедельную поездку Ремунд и его супруга использовали около 9,5 гигабайта данных, с них взималась плата за роуминг, которая в среднем составляла более 6000 долларов (около 565 тысяч рублей) в день.

Как пишет издание, путешественнику пришлось нанять адвоката, чтобы оспорить счет и избежать оплаты крупной суммы.

В октябре 2023 года туристы из США заплатили 529 долларов (около 52 тысяч рублей) за тарелку пасты с мясом лобстера на яхте во Франции. Молодой человек заказал блюдо на компанию, не уточнив его цену.