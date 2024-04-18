Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:02, 18 апреля 2024Силовые структуры

Ударивший москвича из-за парковки оставил нож и пистолет в брошенной машине

В машине, брошенной подозреваемым в убийстве москвича, нашли нож и пистолет
Начало событий в новости Действия ударившего москвича ножом за парковку мужчины переквалифицировали

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В брошенной машине марки BMW, на которой скрылся ударивший ножом мотоциклиста за замечание о парковке, нашли пистолет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Подозреваемый оставил в салоне пистолет Макарова и нож. Их изъяли сотрудники правоохранительных органов. Следователи переквалифицировали действия подозреваемого — ему теперь вменяется статья 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений»).

Расследованием уголовного дела занялось первое управление по расследованию особо важных дел. В состав оперативно-следственной группы вошли наиболее опытные следователи и криминалисты.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве нелегальный мигрант зарезал байкера из-за парковки и сбежал. Его ищут силовики и мотоциклисты

      Найдено укромное место для ночных забав Петра I

      Москву накроет циклон «Гори»

      Россиян предупредили о риске роста отказов при денежных переводах

      На Украине заявили об угрозе обрушения памятника национального значения

      Пропавшую в Испании туристку нашли без признаков жизни и с ножевыми ранениями

      Подозреваемый в расправе над россиянином из-за парковки задержан

      Стали известны детали дела о предполагаемых российских шпионах в Германии

      На российских журналистов напали в доме любовницы американского миллиардера

      Ударивший москвича из-за парковки оставил нож и пистолет в брошенной машине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше