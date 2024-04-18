Ударивший москвича из-за парковки оставил нож и пистолет в брошенной машине

В машине, брошенной подозреваемым в убийстве москвича, нашли нож и пистолет

Начало событий в новости Действия ударившего москвича ножом за парковку мужчины переквалифицировали

В брошенной машине марки BMW, на которой скрылся ударивший ножом мотоциклиста за замечание о парковке, нашли пистолет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Подозреваемый оставил в салоне пистолет Макарова и нож. Их изъяли сотрудники правоохранительных органов. Следователи переквалифицировали действия подозреваемого — ему теперь вменяется статья 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений»).

Расследованием уголовного дела занялось первое управление по расследованию особо важных дел. В состав оперативно-следственной группы вошли наиболее опытные следователи и криминалисты.