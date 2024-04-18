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17:00, 18 апреля 2024Силовые структуры

Действия ударившего москвича ножом за парковку мужчины переквалифицировали

СК ужесточил статью в деле об убийстве мотоциклиста из-за парковки в Москве

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Следователи переквалифицировали действия мужчины, ударившего ножом мотоциклиста в Москве из-за замечания о парковке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета (СК) России.

Подозреваемому вменяется статья 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений»). Расследованием уголовного дела занялось первое управление по расследованию особо важных дел. В состав оперативно-следственной группы вошли наиболее опытные следователи и криминалисты.

Они приступили к работе с задержанными отцом и другом подозреваемого. Проведен обыск по месту его жительства. Также обнаружены нож и пистолет Макарова в автомобиле BMW, на котором скрылся подозреваемый.

Его ищут по фотографиям, загруженным в систему распознавания лиц. По данным СК, подозреваемый является гражданином Азербайджана. Он жил в Москве нелегально.

17 апреля мужчина припарковал машину на тротуаре около подъезда жилого дома на улице Краснодарской. Байкер сделал ему замечание. В результате между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес мотоциклисту несовместимые с жизнью ножевые ранения.

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      Любовь Ширижик
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