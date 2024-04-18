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23:48, 18 апреля 2024Мир

В ЦРУ назвали возможный срок окончания украинского конфликта

Глава ЦРУ Бернс: без помощи США Украина проиграет войну с Россией к концу года
Билл Бернс

Билл Бернс. Фото: Ron Sachs / Global Look Press

Украина проиграет войну с Россией к концу года, если США не отправят больше помощи, заявил директор ЦРУ Билл Бернс, передает телеканал CNN.

Во время выступления в штаб-квартире американского ЦРУ он предупредил, что Киев могут заставить полностью капитулировать. «Учитывая военную помощь, как практическую, так и психологическую, я думаю, что украинцы вполне способны продержаться до 2025 года», — сказал Бернс.

Он признал, что без дополнительной помощи картина будет «ужасной». «Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя к концу 2024 года или, по крайней мере, поставить президента РФ Владимира Путина в положение, когда он сможет диктовать условия политического урегулирования», — назвал он возможный срок окончания украинского конфликта.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Запад, сам того не желая, сделал Россию сильнее с помощью конфликта на Украине.

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      Марина Совина
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