В ЦРУ назвали возможный срок окончания украинского конфликта

Глава ЦРУ Бернс: без помощи США Украина проиграет войну с Россией к концу года

Украина проиграет войну с Россией к концу года, если США не отправят больше помощи, заявил директор ЦРУ Билл Бернс, передает телеканал CNN.

Во время выступления в штаб-квартире американского ЦРУ он предупредил, что Киев могут заставить полностью капитулировать. «Учитывая военную помощь, как практическую, так и психологическую, я думаю, что украинцы вполне способны продержаться до 2025 года», — сказал Бернс.

Он признал, что без дополнительной помощи картина будет «ужасной». «Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя к концу 2024 года или, по крайней мере, поставить президента РФ Владимира Путина в положение, когда он сможет диктовать условия политического урегулирования», — назвал он возможный срок окончания украинского конфликта.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Запад, сам того не желая, сделал Россию сильнее с помощью конфликта на Украине.