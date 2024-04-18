Украина попросила у Запада средства для оплаты отечественного оружия

Камышин: Киев просит у Запада средства для отечественных производителей оружия

Киев планирует в 2024 году получить от Запада средства в размере 10 миллиардов долларов, чтобы заплатить украинским производителям оружия. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, передает ТАСС.

«Глобальная фандрайзинговая кампания, стратегический сбор — не с людей, а с целых наций. Ее цель — собрать 10 миллиардов долларов на производство украинского оружия в этом году», — заявил Камышин.

Полученные от Запада деньги, которые Киев планирует направить на производство вооружений для передачи их Вооруженным силам Украины (ВСУ), должны помочь решить нехватку средств у самой Украины.

Ранее стало известно, что датское правительство согласовало выделение пакета помощи Украине на сумму 313 миллионов долларов, из которых 28,5 миллиона долларов пойдут на развитие украинского военно-промышленного комплекса.