Дания выделила Украине 313 миллионов долларов

Министерство обороны Дании заявило о выделении 313 миллионов долларов Украине

Датское правительство согласовало выделение пакета помощи Украине на сумму 313 миллионов долларов. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны Дании.

В оборонном ведомстве заявили, что из выделенных средств порядка 200 миллионов крон (28,5 миллиона долларов) пойдут на развитие украинского военно-промышленного комплекса. Остальная часть суммы будет потрачена на закупку и производство дронов, боеприпасов, комплектующих ракет, а также на перевооружение Военно-морских сил Украины.

Отмечается, что в течение пяти лет Копенгаген намерен выделить Киеву 41,4 миллиарда крон (5,9 миллиарда долларов), 3,29 миллиарда долларов из которых пойдут в резерв фонда «Украина».

Ранее стало известно, что ряд стран решил анонимно присоединиться к инициативе Чехии по закупке снарядов для Украины.