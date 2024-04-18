Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:35, 18 апреля 2024Бывший СССР

Украине предрекли тяжелую зиму

Верещук предрекла сложную зиму на Украине из-за поврежденной инфраструктуры
Ирина Верещук

Ирина Верещук. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что зима в стране будет очень тяжелой. Об этом она высказалась в эфире телеканала «Рада».

Верещук объяснила, что инфраструктура в стране повреждена, а восстанавливать ее будет трудно. «Зима будет тяжелой, это очевидно, но на нашей стороне опыт», — предрекла она.

Среди наиболее пострадавших регионов Украины Верещук перечислила Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области. Здесь разработают специальные проекты по восстановлению энергообъектов, уточнила вице-премьер. По ее словам, на данный момент уже заключено соглашение с Бельгией о выделении Украине 1,5 миллиарда евро.

Ранее Верещук анонсировала возможное сокращение социальных расходов государства. Она допустила, что ресурсов Украины на социальную и гуманитарную сферы «может быть меньше, чем нам бы хотелось».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Столб пламени около 70 метров, плавится асфальт». В Харьковской области взорвался трубопровод

      В США заявили об обдумывании Израилем ответа на атаку Ирана

      В российском регионе создали вооруженную «Искандерами» ракетную бригаду

      Глава Еврокомиссии пожаловалась на отток денег ЕС в США

      Небензя рассказал об истинном отношении США к палестинцам

      ЦРУ указало на желание Си Цзиньпина контролировать Тайвань во что бы то ни стало

      Родители нашли в спальне дочери скрытую камеру педофила

      Бойцы «Азова» удивились идее Минобороны Украины по обучению гендерных советников

      Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины

      Определились полуфиналисты Лиги Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше