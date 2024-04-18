Украине предрекли тяжелую зиму

Верещук предрекла сложную зиму на Украине из-за поврежденной инфраструктуры

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что зима в стране будет очень тяжелой. Об этом она высказалась в эфире телеканала «Рада».

Верещук объяснила, что инфраструктура в стране повреждена, а восстанавливать ее будет трудно. «Зима будет тяжелой, это очевидно, но на нашей стороне опыт», — предрекла она.

Среди наиболее пострадавших регионов Украины Верещук перечислила Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области. Здесь разработают специальные проекты по восстановлению энергообъектов, уточнила вице-премьер. По ее словам, на данный момент уже заключено соглашение с Бельгией о выделении Украине 1,5 миллиарда евро.

Ранее Верещук анонсировала возможное сокращение социальных расходов государства. Она допустила, что ресурсов Украины на социальную и гуманитарную сферы «может быть меньше, чем нам бы хотелось».