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22:53, 18 апреля 2024Экономика

Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил десять метров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос на 32 см, превысив 1002 см

Фото: Globallookpress.com

Уровень воды в реке Тобол у Кургана с утра 18 апреля вырос на 32 сантиметра и превысил десятиметровую отметку, составив 1002 сантиметра на момент полуночи (22:00 по московскому времени). Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Курганской области.

«Уровень воды в Кургане продолжает расти. За сутки он вырос на 56 сантиметров», — уточнили власти.

Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема паводка до 18 апреля. Опасной считается отметка в 850 сантиметров. Жителей Восточного, Вороновки и Малого Чаусово призвали незамедлительно эвакуироваться. Также превентивная эвакуация объявлена в ряде населенных пунктов региона.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что на одном из участков дамбы в Кургане начали появляться протечки. Причиной этому стали резкий подъем уровня воды в Тоболе, который губернатор назвал превысившим максимум с 1994 года, а также оттайка нижней части грунта.

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      Марина Совина
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