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06:05, 18 апреля 2024Силовые структуры

В Дагестане задержали главу МЧС Чечни

Глава МЧС Чечни Цакаев задержан на КПП «Герзель» в Дагестане

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

В Дагестане задержан министр МЧС Чечни генерал-майор Алихан Цакаев. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По его данным, в воскресенье, 14 апреля, Цакаев передвигался на черном внедорожнике GMC и привлек внимание местных сотрудников ДПС из-за подозрительной езды. Автомобиль остановили в районе ФКПП «Герзель».

Водитель внедорожника не подчинялся требованиям полицейских и попытался наехать на сотрудников ДПС. Машину остановили при помощи «ежа», а водителя силой вытащили и положили на асфальт, после чего увезли. Вскоре министра отпустили без проведения медицинского освидетельствования.

Официально информацию об инциденте власти Чечни не комментировали.

Цакаев указом президента России был назначен начальником Управления МЧС России по Чеченской Республике 25 марта 2022 года. Кроме того, ему было присвоено звание генерал-майора внутренней службы.

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      Марина Совина
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