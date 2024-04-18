В Днепропетровске прогремели взрывы

Три взрыва прогремели в Днепропетровске на Украине

В городе Днепропетровске на Украине в течение часа прогремели три взрыва. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

«В Днепре (украинское название Днепропетровска — прим. «Ленты.ру») прогремел уже третий взрыв», — говорится в сообщении.

О первом из трех взрывов стало известно в 10:22, повторный взрыв произошел около 10:54. В третий раз звук взрыва жители Днепропетровска услышали приблизительно в 11:00.

Ранее пророссийское подполье сообщило об ударе по скоплению бойцов Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковске. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, три прилета произошли недалеко от центра города.