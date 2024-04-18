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11:23, 18 апреля 2024Бывший СССР

В Днепропетровске прогремели взрывы

Три взрыва прогремели в Днепропетровске на Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Mykola Synelnikov / Reuters

В городе Днепропетровске на Украине в течение часа прогремели три взрыва. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

«В Днепре (украинское название Днепропетровскаприм. «Ленты.ру») прогремел уже третий взрыв», — говорится в сообщении.

О первом из трех взрывов стало известно в 10:22, повторный взрыв произошел около 10:54. В третий раз звук взрыва жители Днепропетровска услышали приблизительно в 11:00.

Ранее пророссийское подполье сообщило об ударе по скоплению бойцов Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковске. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, три прилета произошли недалеко от центра города.

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      Александр Курбатов
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