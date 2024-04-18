Подполье рассказало об ударе по ВСУ в Ивано-Франковске

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по скоплению военных в Ивано-Франковске

Вооруженные силы (ВС) России ударили по скоплению бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Иваново-Франковске. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

По его словам, недалеко от центра города произошло три прилета. Один из них попал в военных.

«Свидетели пишут о множестве "скорых" и о том, что кварталы почти сразу оцепили», — рассказал Лебедев.

В ночь на 18 апреля взрывы были слышны в Ивано-Франковской области. Там, а также в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно, что в районе северо-восточной окраины украинского города Кропивницкий (бывший Кировоград) произошел взрыв. Известно, что в районе аэродрома находятся склады вооружения и хранилища авиационного топлива. Кроме того, там располагаются железобетонный и асфальтовый заводы, электрическая подстанция.