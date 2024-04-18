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07:14, 18 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Ивано-Франковской области на западе Украины

Взрывы прозвучали в Ивано-Франковской области на западе Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Звуки взрывов слышны в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Общественное».

Также стало известно о серии взрывов в регионе. Параллельно с этим воздушная тревога объявлена в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Ранее стало известно, что в районе северо-восточной окраины украинского города Кропивницкий (бывший Кировоград) произошел взрыв. Известно, что в районе аэродрома находятся склады вооружения и хранилища авиационного топлива. Кроме того, там располагаются железобетонный и асфальтовый заводы, электрическая подстанция.

Также ВС РФ нанесли удар в районе военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области Украины. На месте «был очень мощный взрыв».

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      Евгений Силаев
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