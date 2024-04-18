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15:18, 18 апреля 2024Интернет и СМИ

В «Дзене» появился новый инструмент для продвижения контента

«Дзен» запустил продвижение каналов для авторов и бизнеса

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Продвигать на контентной платформе «Дзена» теперь можно не только статьи, но и каналы авторов и бизнеса, сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе. Запускать рекламные кампании поможет инструмент «Промо в Дзене» на базе технологий VK Рекламы.

Новое решение позволит расширить аудиторию канала и увеличить количество подписчиков. Алгоритмы VK Рекламы учитывают интересы пользователей и контент канала, поэтому показывают объявления тем, кто вероятнее на него подпишется. Чтобы запустить продвижение, потребуются изображение, описание и другие элементы объявления, которые можно загрузить в кабинете.

«Название и аватарка канала подтянутся в VK Рекламу автоматически. Пользователи увидят нативные объявления с кнопкой "Подписаться" в десктопной и мобильной веб-версиях Дзена: на главной, в рекомендациях к статьям и видео, а также в отдельных разделах контентной платформы», — сказано в сообщении.

В разделе «Рекламодателям» следует авторизоваться в Студии Дзена через VK Рекламу. Настройка таргетингов, бюджета и объявлений доступна в VK Рекламе, в зависимости от целей продвижения можно выбрать оплату за клики или показы. С подробностями о новом инструменте можно ознакомиться на сайте.

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