В Германии призвали помочь Украине получить как можно больше оружия

N-tv: министр финансов ФРГ Хабек призвал как можно скорее дать оружие Украине

Министр финансов Германии Роберт Хабек призвал западные страны помочь Украине получить как можно больше оружия, чтобы переломить ход военного конфликта с Россией. Его слова передает канал N-tv.

«Мы должны помочь Украине получить как можно больше оружия как можно быстрее», — сказал член немецкого правительства во время своего визита в Киев, после того как возложил цветы к мемориалу памяти павших украинских военных.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Североатлантического альянса должны выбирать не инвестиции и траты на собственную оборону, а помощь Украине.