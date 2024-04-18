В Госдуме подготовили проект о «мертвых душах» в общежитиях вузов

В Госдуме подготовили проект о «мертвых душах» в общежитиях университетов

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев направил в кабмин на отзыв законопроект, согласно которому предлагается дать право университетам прекращать договор проживания со студентом, который не появляется в общежитии в течение шести месяцев. Об этом парламентарий сообщил в Telegram-канале.

«Те же, кто имеет собственность или прописку в населенном пункте, что и вуз, не должны претендовать на дефицитные места. Исключение — для инвалидов, сирот и особо уязвимых групп граждан», — написал Метелев.

Он назвал острой ситуацию с общежитиями в России, подчеркнув, что действующим корпусам требуется капитальный ремонт, а желающих жить там всегда больше, чем реальных мест.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила открыть семейные общежития при вузах. По ее словам, это необходимо, чтобы поддержать молодые семьи в стране.