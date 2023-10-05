В России предложили открыть семейные общежития при вузах

Депутат Буцкая предложила открыть семейные общежития при вузах

Чтобы поддержать молодые семьи, в России стоит открыть семейные общежития и группы присмотра-ухода для детей при вузах, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Предложение она озвучила в беседе с «Лентой.ру».

Отдельно депутат заявила о необходимости открытия групп по присмотру и уходу за детьми при крупных производствах и торговых центрах, где работают сотни родителей.

Законопроект о выплатах 10 тысяч рублей впервые вступившим в брак россиянам до 35 лет, который ранее внесли в Госдуму, парламентарий сочла интересным, но вызывающим вопросы.

«Многие регионы на своем уровне ввели такую меру поддержки, и эта сумма где-то даже намного больше, не 10, а 50 тысяч рублей. Например, в Якутии семейные пары в возрасте до 25 лет, впервые вступающие в брак, с 1 января 2024 года будут получать единовременную денежную выплату 50 тысяч рублей. Не думаю, что молодожены будут рады, если сумму уменьшат до 10 тысяч рублей», — отметила Буцкая.

Кроме того, по ее словам, государственная политика наиболее масштабная и пролонгированная. «Она не про то, что мы сейчас вам дадим 10 тысяч, вы сегодня женитесь, а завтра разведетесь. У нас государственные меры поддержки такие, как материнский капитал, который стремится уже к миллиону, единое универсальное пособие, которое выделяется женщине с начала беременности и до наступления ребенку 17 лет, и так далее», — высказалась парламентарий.

Меры поддержки молодых семей со стороны государства должны быть серьезными, обратила внимание она. В частности, депутат заявила о необходимости субсидирования аренды жилья и первоначального взноса на квартиру.

«Я очень жду реализации программы, которая была проанонсирована Росмолодежью и Минстроем. Суть в том, что будут субсидироваться накопления для первоначального взноса, то есть семья кладет, например, 5 тысяч, а еще 5, условно, доплачивает государство. Мы должны знать, когда будет реализована эта программа, на каких условиях и готовить к этому молодые семьи. Соответствующие вопросы я направила Росмолодежи и Минстрою. Ребята уже сейчас должны знать, что с нового года, допустим, программа вступит в силу, чтобы и свадьбу запланировать, и квартиру выбрать», — поделилась депутат.

В июне 2023 года Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложило субсидировать половину стоимости аренды жилья молодежи при условии, если россияне параллельно будут накапливать средства на первоначальный взнос для покупки квартиры в новостройке по ипотеке. Сроки реализации программы пока не определены.