В Кремле описали ситуацию в зоне СВО

Песков: ситуация в зоне СВО далеко не благоприятная для Украины

Ситуация в зоне проведения специальной военной операции (СВО) далеко не благоприятная для Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Представитель Кремля также прокомментировал проект пакета американской помощи Украине. Поддержка со стороны Запада провоцирует Киев продолжать боевые действия «до последнего украинца», отметил он.

По словам Пескова, текущую обстановку «на фронте» фиксируют все интересующиеся вопросом специалисты. «Поэтому ничего это [военная помощь Украине] изменить не сможет», — заключил он.

Во время общения с журналистами пресс-секретарь главы государства рассказал о планах президента России Владимира Путина. По словам Пескова, в четверг, 18 апреля российский лидер пообщается с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Помимо этого, Путин созвонится с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, на которого в начале апреля было совершено покушение.