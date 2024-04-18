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19:59, 18 апреля 2024Россия

В Кургане уровень воды в реке Тобол достиг десяти метров

МЧС России заявило, что в Кургане уровень воды в реке Тобол достиг десяти метров

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Уровень воды в реке Тобол в Кургане вырос и достиг десяти метров. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

«В Кургане спасатели МЧС России проводят берегоукрепительные работы. Уровень воды растет и уже достигает отметки десяти метров. В микрорайоне Вороновка на участке дамбы проявляются протечки и отслоения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что больше 100 сотрудников МЧС проводят работы по укреплению берега. В них входят отсыпка и укрепление участка дамбы, оповещение населения и эвакуация граждан с домашними питомцами.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что на одном из участков дамбы в Кургане начали появляться протечки. Причиной этому стали резкий подъем уровня воды в Тоболе, который губернатор назвал превысившим максимум с 1994 года, а также оттайка нижней части грунта.

ЖЗЛ
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