В МИД Украины призвали Грузию бояться русификации вместо украинизации

МИД Украины: реальная опасность Грузии — это русификация, а не украинизация

Вместо украинизации Грузия должна бояться русификации. Провести переоценку опасностей для страны Тбилиси призвали в Министерстве иностранных дел Украины, соответствующее заявление опубликовано на сайте дипломатического ведомства.

«Вызывают возмущение комментарии премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе об угрозе "украинизации", против которой якобы направлен указанный законопроект [об иностранных агентах]. (...) Русификация, а не мифическая "украинизация", является реальной угрозой для Грузии», — говорится в заявлении.

В ведомстве также заявили, что упоминания Украины в пренебрежительном контексте наносит ущерб грузинско-украинским отношениям.

Ранее Кобахидзе объяснил, что грузинский закон об иностранных агентах направлен против украинизации республики. По его словам, в 2020-2022 годах в республике чудом не случилось новой революции.