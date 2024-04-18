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17:39, 18 апреля 2024Бывший СССР

В МИД Украины призвали Грузию бояться русификации вместо украинизации

МИД Украины: реальная опасность Грузии — это русификация, а не украинизация

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Вместо украинизации Грузия должна бояться русификации. Провести переоценку опасностей для страны Тбилиси призвали в Министерстве иностранных дел Украины, соответствующее заявление опубликовано на сайте дипломатического ведомства.

«Вызывают возмущение комментарии премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе об угрозе "украинизации", против которой якобы направлен указанный законопроект [об иностранных агентах]. (...) Русификация, а не мифическая "украинизация", является реальной угрозой для Грузии», — говорится в заявлении.

В ведомстве также заявили, что упоминания Украины в пренебрежительном контексте наносит ущерб грузинско-украинским отношениям.

Ранее Кобахидзе объяснил, что грузинский закон об иностранных агентах направлен против украинизации республики. По его словам, в 2020-2022 годах в республике чудом не случилось новой революции.

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      Глеб Палехов
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