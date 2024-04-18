В России появится единый сервис зарядных станций для электромобилей

В ближайшие годы количество зарядных станций в РФ вырастет более чем в 10 раз

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил создать в России единый сервис зарядных станций для электромобилей. Об этом говорится в Telegram-канале правительства.

По его словам, в ближайшие шесть лет количество зарядных станций в стране должно вырасти более чем в 10 раз. В связи с этим автомобилистам необходимо предоставить доступ к актуальной информации о работе станций.

Белоусов также поручил проработать минимальный набор требований к сервисам зарядных станций. В них в том числе входят необходимость отслеживания статуса работы станций в режиме реального времени, идентификация на картах, а также возможность пользователей оставлять отзывы о работе.

Вице-премьер добавил, что для популяризации электрокаров важно не только сделать зарядные станции общедоступными, но и создать цифровую систему, на основе которой операторы смогут развивать сервисы и делать их более удобными.

В настоящее время в России работает порядка 1,15 тысячи быстрых зарядных станций для электромобилей. Ранее стало известно, что на электрокар хотел бы пересесть каждый третий россиянин, среди которых большинство молодых людей до 24 лет.