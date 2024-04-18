В российском аэропорту задержали мужчину с полными карманами долларов

В аэропорту Минеральных Вод таможенники задержали мужчину с 40 тысячами долларов

В аэропорту Минеральных Вод таможенники задержали 63-летнего мужчину с полными карманами долларов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России (ФТС).

По данным ведомства, мужчина приехал из Азербайджана, в его куртке находилось более 40 тысяч долларов. Его допросили в зеленом коридоре. Россиянин сам отдал инспектору деньги и объяснил, что не хотел тратить время на заполнение деклараций.

Отмечается, что валюту сверх разрешенных к ввозу без декларирования 10 тысяч долларов изъяли. В отношении мужчины возбудили дело по статье о контрабанде.

Ранее в Амурской области таможенники пресекли контрабанду трепанга на 1,5 миллиона рублей. Это крупнейшая за полвека партия.