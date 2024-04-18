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12:26, 18 апреля 2024Силовые структуры

В российском регионе экс-кандидат в депутаты закса устроил стрельбу на дороге

В Петербурге экс-кандидат в депутаты закса устроил стрельбу во время ДТП

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержан 30-летний бывший кандидат в депутаты Законодательного собрания (ЗакСа) за стрельбу во время дорожного-транспортного конфликта на Новоизмайловском проспекте. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает «Фонтантка» в своем Telegram-канале.

Накануне вечером задержанный поссорился с 37-летним водителем. В результате конфликта экс-кандидат выстрелил в оппонента из травматического пистолета. По предварительным данным, фигурант открыл стрельбу после того, как второй участник ДТП достал нож и направился с ним в его в сторону. Прибывшие на место происшествия правоохранители изъяли пистолет и складной нож у дебоширов и задержали их. В отношении мужчин был составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Уточняется, что экс-кандидат написал заявление на второго водителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Затем в Telegram-канале «Mash на Мойке» появилось видео происшествия, снятое камерой наблюдения.

На кадрах видно, как бывший политик попытался догнать черный внедорожник и ногой остановить его. В результате автомобиль остановился, из него вышел второй участник ДТП и стремительно направился в строну экс-кандидата, тот достал пистолет и выстрелил из него вверх.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о хулиганстве завели на помощника депутата, который устроил стрельбу из травматического пистолета в ресторане в Санкт-Петербурге.

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      Анна Габай
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