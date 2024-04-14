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13:04, 14 апреля 2024Силовые структуры

На помощника депутата завели уголовное дело после стрельбы

На устроившего стрельбу в петербургском ресторане мужчину завели уголовное дело
СюжетСтрельба в Санкт-Петербурге

Фото: Salivanchuk Semen / Shutterstock / Fotodom

Уголовное дело о хулиганстве завели на помощника депутата, который устроил стрельбу из травматического пистолета в ресторане в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

12 апреля полицейскими был задержан нетрезвый 44-летний мужчина, устроивший дебош со стрельбой из травматического пистолета и нападением на персонал в ресторане на улице Ворошилова. Ранее судимый житель Подпоржья ранил одного из посетителей в ногу, после чего тот был госпитализирован.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («хулиганство»).

Ранее депутат Законодательного собрания Ленинградской области от КПРФ Дмитрий Звонков подтвердил, что стрелявший был его помощником на общественных началах. Парламентарий охарактеризовал его как человека ответственного, но, «видимо, с привычками из 1990-х».

11 апреля сообщалось, что в Волгоградской области сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали 37-летнего подозреваемого, устроившего стрельбу в кафе башкирского города Ишимбай.

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      Александр Еникеев
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