В Севастополе прокомментировали объявления о продаже леса под турбазу

Власти Севастополя опровергли объявления о продаже леса под турбазу

Департамент природных ресурсов и экологии Севастополя опроверг информацию о продаже леса под видом участка для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Соответствующее объявление появилось на нескольких сайтах продажи недвижимости, а также распространялось в Telegram-каналах.

В сообщениях говорится, что в поселке Учкуевка на Северной стороне Севастополя продается лес под видом ИЖС. В объявлениях сообщалось о «переуступке права аренды» за 100 миллионов рублей на участок с лесом возле парка «Учкуевка».

Авторы публикаций уточняют, что переуступка предлагается под турбазу на 250 мест. Заявляется, что выданы технические условия для подключения электричества, газа, воды и канализации.

Часть онлайн-площадок аренды и продажи недвижимости удалила соответствующее объявление.

Департамент природных ресурсов и экологии Севастополя прокомментировал эту информацию. В ведомстве назвали сведения не соответствующими действительности. «В Telegram-каналах распространяется недостоверная информация о якобы продаже лесных участков в городе Севастополе. Договор аренды лесного участка с КН 91:04:005001:929 заключен на основании итогового протокола по аукциону аренды лесного участка», — говорится в сообщении.

В департамента также заявили, что в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации победитель аукциона не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах (аукционе) договора аренды. «Обращаем внимание, что, в соответствии с проектом освоения лесов, получившим положительное заключение государственной экспертизы, рубка насаждений и капитальное строительство на арендуемом лесном участке запрещены. Доступ граждан на лесной участок не ограничен. Объявление о продаже удалено так же внезапно, как и появилось в сети Интернет», — заключили в департаменте.

Информация о продаже леса под видом ИЖС не получила широкого распространения в СМИ. Ряд изданий опубликовал опровержение этих сведений.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».