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18:48, 18 апреля 2024Мир

В США заявили об отступлении ВСУ из-за ударов авиабомбами

Экс-разведчик Риттер: ВСУ отступают и сдают территории из-за ударов авиабомбами

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают и сдают территории из-за ударов российских войск авиабомбами. Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Все уже признают, что российская авиация просто прилетает, сбрасывает управляемые авиабомбы за пределами действия украинской противовоздушной обороны (ПВО), ликвидируя весь личный состав ВСУ», — сказал он.

По его словам, такие действия российских войск побуждают украинских военных отступать, после чего «бомбы снова летят в укрепрайоны ВСУ и уничтожают все».

Экс-разведчик подчеркнул, что такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока украинские власти не передумают и не капитулируют ради урегулирования конфликта.

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      Семен Александров
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