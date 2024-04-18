Власти захотели проверить россиян на фертильность

«Ъ»: Минздрав в рамках Года семьи захотел проверить россиян на фертильность

Власти в рамках объявленного Года семьи захотели проверить россиян на фертильность. Как сообщил «Коммерсантъ», Минздрав уже направил в регионы страны рекомендации о том, как оценивать репродуктивное здоровье населения в рамках диспансеризации.

Как выяснил «Ъ», согласно документам, женщин и мужчин 18-49 лет было предложено разделять на три группы — в зависимости от наличия хронических заболеваний или факторов риска их развития.

Кроме того, в рекомендациях была приведена траектория действий для пациентов, у которых выявят проблемы с фертильностью.

В документах Минздрава также было прописано, что женщин необходимо информировать, что оптимальный возраст для рождения ребенка — от 18 до 35 лет. Сам репродуктивный возраст, который указан в документе, составляет 18-49 лет для обоих полов.

Опрошенные «Ъ» эксперты положительно оценили «интерес государства к вопросу фертильности населения»», однако выразили пожелание в более серьезной разработке программы.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что число многодетных семей в стране выросло на 26,8 процента.