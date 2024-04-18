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14:56, 18 апреля 2024Россия

ВСУ обстреляли приграничное предприятие и энергообъект

Старовойт сообщил об обстреле приграничного предприятия и энергообъекта
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли находящееся неподалеку от границы предприятие и объект энергоснабжения в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, под обстрел попал поселок Теткино, где прилеты были зафиксированы на территории одного из предприятий, род деятельности которого Старовойт не уточнил.

Еще один населенный пункт — село Попово-Лежачи — также подвергся обстрелу. Там снаряды прилетели в район объекта энергоснабжения. Пострадавших в обоих случаях нет, отметил глава области.

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Ранее Старовойт сообщил, что за время проведения специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область почти 3000 раз. По его словам, в числе наиболее пострадавших от атак противника числится Глушковский район.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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