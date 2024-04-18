Захарова заявила о неоспоримом суверенитете России над Южными Курилами

Захарова напомнила Японии, что Южные Курилы — неотъемлемая часть территории РФ

Суверенитет России над Южными Курилами неоспорим и закреплен на уровне международного законодательства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция брифинга доступна на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Еще раз напомню официальному Токио, что Южные Курилы являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации на законных международных основаниях по итогам Второй мировой войны», — сказала дипломат.

Захарова также отметила, что принадлежность Южных Курил к России закреплена в соответствии с Уставом ООН. «Российский суверенитет над этими островами не просто неоспорим, но он в принципе не является предметом какого-либо обсуждения», — добавила она.

Ранее правительство Япония назвало Южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией. В докладе японского МИД отмечалось, что наибольшую озабоченность в двусторонних отношениях вызывает «вопрос северных территорий», как Токио называет острова.