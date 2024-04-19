Курс доллара упал ниже 93 рублей

Курс доллара на Мосбирже вернулся на уровень ниже 93 рублей

В ходе торгов на Московской бирже рубль отыграл значительную часть падения в последние дни, пройдя уровень 93 рубля за доллар, свидетельствуют данные площадки.

На минимуме доллар падал до 92,9 рубля. По состоянию на 16:15 он торгуется на уровне 93,05 рубля. Евро опускался до 99,13 рубля, а юань — до 12,8 рубля.

В последний раз на таком уровне российская валюта находилась полторы недели назад. До этого доллар обновлял максимум к рублю с октября прошлого года, поднявшись до 94,53 рубля.

Одним из поводов для укрепления рубля может стать приближение налогового периода. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин полагает, что после его завершения российская валюта может протестировать новые локальные минимумы.