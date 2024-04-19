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16:35, 19 апреля 2024Экономика

Курс доллара упал ниже 93 рублей

Курс доллара на Мосбирже вернулся на уровень ниже 93 рублей
СюжетКурс доллара:

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В ходе торгов на Московской бирже рубль отыграл значительную часть падения в последние дни, пройдя уровень 93 рубля за доллар, свидетельствуют данные площадки.

На минимуме доллар падал до 92,9 рубля. По состоянию на 16:15 он торгуется на уровне 93,05 рубля. Евро опускался до 99,13 рубля, а юань — до 12,8 рубля.

В последний раз на таком уровне российская валюта находилась полторы недели назад. До этого доллар обновлял максимум к рублю с октября прошлого года, поднявшись до 94,53 рубля.

Курс доллара от TradingView

Одним из поводов для укрепления рубля может стать приближение налогового периода. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин полагает, что после его завершения российская валюта может протестировать новые локальные минимумы.

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      Платон Щукин
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