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20:08, 16 апреля 2024Экономика

Курс доллара вырос до максимума за полгода

Курс доллара на Мосбирже вырос до максимума с 23 октября 2023 года
СюжетКурс доллара:

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

По итогам торгов на Мосбирже во вторник, 16 апреля, курс доллара поднимался до 94,45 рубля. Это стало максимумом с 23 октября, то есть почти за полгода, свидетельствуют данные площадки.

К закрытию он скорректировался до 94,42 рубля. Таким образом, за сутки доллар подорожал на 90 копеек. Евро вернулся на уровень выше 100 рублей, до 100,24 рубля, однако неделю назад он стоил дороже.

Доллар в последние дни устойчиво растет по отношению к остальным валютам. Причиной для такой динамики стало изменение ожиданий по поводу скорости снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (США). Инвесторы теперь предполагают, что регулятор не будет спешить со смягчением денежно-кредитной политики.

Курс доллара от TradingView

Ранее консенсус-прогноз финансовых аналитиков показал, что во второй половине года доллар с большей долей вероятности будет находиться в диапазоне 95-100 рублей. Они указали, что торговый баланс в последнее время способствует ослаблению российской валюты.

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      Платон Щукин
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