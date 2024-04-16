Курс доллара вырос до максимума за полгода

Курс доллара на Мосбирже вырос до максимума с 23 октября 2023 года

По итогам торгов на Мосбирже во вторник, 16 апреля, курс доллара поднимался до 94,45 рубля. Это стало максимумом с 23 октября, то есть почти за полгода, свидетельствуют данные площадки.

К закрытию он скорректировался до 94,42 рубля. Таким образом, за сутки доллар подорожал на 90 копеек. Евро вернулся на уровень выше 100 рублей, до 100,24 рубля, однако неделю назад он стоил дороже.

Доллар в последние дни устойчиво растет по отношению к остальным валютам. Причиной для такой динамики стало изменение ожиданий по поводу скорости снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (США). Инвесторы теперь предполагают, что регулятор не будет спешить со смягчением денежно-кредитной политики.

Ранее консенсус-прогноз финансовых аналитиков показал, что во второй половине года доллар с большей долей вероятности будет находиться в диапазоне 95-100 рублей. Они указали, что торговый баланс в последнее время способствует ослаблению российской валюты.