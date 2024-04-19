Аэропорт Дубая ограничил количество прибывающих рейсов на 48 часов

Международный аэропорт Дубая временно ограничил количество прибывающих рейсов. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани.

Уточняется, что ограничения вводятся на 48 часов с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 19 апреля.

«Аэропорты Дубая делают все возможное, чтобы поддержать пассажиров, пострадавших от задержек рейсов, вызванных недавними беспрецедентными погодными условиями в ОАЭ», — говорится в сообщении.

Ранее российские туристы устроили импровизированный митинг в аэропорту Дубая из-за отмены рейсов на родину. Люди, которые не могут вернуться в Россию уже третьи сутки, начали хлопать в ладоши и скандировать: «Домой!»