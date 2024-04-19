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13:00, 19 апреля 2024Путешествия

Аэропорт Дубая ограничил количество прибывающих рейсов

Аэропорт Дубая ограничил количество прибывающих рейсов на 48 часов

Фото: Staff / Reuters

Международный аэропорт Дубая временно ограничил количество прибывающих рейсов. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани.

Уточняется, что ограничения вводятся на 48 часов с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 19 апреля.

«Аэропорты Дубая делают все возможное, чтобы поддержать пассажиров, пострадавших от задержек рейсов, вызванных недавними беспрецедентными погодными условиями в ОАЭ», — говорится в сообщении.

Ранее российские туристы устроили импровизированный митинг в аэропорту Дубая из-за отмены рейсов на родину. Люди, которые не могут вернуться в Россию уже третьи сутки, начали хлопать в ладоши и скандировать: «Домой!»

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      Марина Черняк
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