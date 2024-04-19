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18:41, 19 апреля 2024Наука и техника

Сенатор США обвинила Apple в испорченных отношениях

9to5Mac: сенатор США Уоррен заявила, что Apple мешает людям общаться
Элизабет Уоррен

Элизабет Уоррен. Фото: Yuri Gripas / Reuters

Сенатор от демократической партии США Элизабет Уоррен заявила, что монополия Apple на рынке смартфонов мешает людям общаться. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Уоррен написала в своем X, что компания Тима Кука буквально портит отношения между людьми. По ее словам, это связано с тем, что пользователи iPhone общаются только с себе подобными, игнорируя владельцев Android-смартфонов. В качестве примера она привела мессенджер iMessage, который встроен в девайсы Apple, но закрыт для пользователей других экосистем.

«Многие пользователи, не использующие iPhone, также сталкиваются с социальной стигмой, изоляцией», — отметила госпожа Уоррен. Сенатор обвинила Apple в создании монополии и подчеркнула, что людей, которые используют отличную от iMessage программу для общения «выгоняют из чатов».

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«Это лишь одна из грязных тактик, которые Apple использует, чтобы удержать мертвую хватку на рынке смартфонов. Apple использовала свою монополию на смартфоны, чтобы привязать американцев к услугам и накопить миллиарды долларов прибыли», — заключила Элизабет Уоррен. Она подчеркнула, что монополия Apple должна быть разрушена.

Журналисты 9to5Mac, в свою очередь, раскритиковали сенатора за популистские высказывания. По их мнению, Apple не виновата в том, что создала удобный инструмент для общения.

В конце марта разработчик приложений Эрик Мигиковски заявил, что США давно должны были наказать Apple за создание монополии. Ранее американский IT-гигант заблокировал сервис Мигиковски Beeper, который позволял устанавливать мессенджер iMessage на Android.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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