Сенатор США обвинила Apple в испорченных отношениях

9to5Mac: сенатор США Уоррен заявила, что Apple мешает людям общаться

Сенатор от демократической партии США Элизабет Уоррен заявила, что монополия Apple на рынке смартфонов мешает людям общаться. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Уоррен написала в своем X, что компания Тима Кука буквально портит отношения между людьми. По ее словам, это связано с тем, что пользователи iPhone общаются только с себе подобными, игнорируя владельцев Android-смартфонов. В качестве примера она привела мессенджер iMessage, который встроен в девайсы Apple, но закрыт для пользователей других экосистем.

«Многие пользователи, не использующие iPhone, также сталкиваются с социальной стигмой, изоляцией», — отметила госпожа Уоррен. Сенатор обвинила Apple в создании монополии и подчеркнула, что людей, которые используют отличную от iMessage программу для общения «выгоняют из чатов».

«Это лишь одна из грязных тактик, которые Apple использует, чтобы удержать мертвую хватку на рынке смартфонов. Apple использовала свою монополию на смартфоны, чтобы привязать американцев к услугам и накопить миллиарды долларов прибыли», — заключила Элизабет Уоррен. Она подчеркнула, что монополия Apple должна быть разрушена.

Журналисты 9to5Mac, в свою очередь, раскритиковали сенатора за популистские высказывания. По их мнению, Apple не виновата в том, что создала удобный инструмент для общения.

В конце марта разработчик приложений Эрик Мигиковски заявил, что США давно должны были наказать Apple за создание монополии. Ранее американский IT-гигант заблокировал сервис Мигиковски Beeper, который позволял устанавливать мессенджер iMessage на Android.