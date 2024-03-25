Разработчик рассказал о неизбежности наказания для Apple

Разработчик Beeper заявил, что монополия Apple должна быть разрушена

Разработчик приложений Эрик Мигиковски заявил, что США давно должны были наказать Apple за создание монополии. Об этом сообщает издание Android Police.

На антимонопольный иск против Apple отрегировали Эрик Мигиковски, разработчик Beeper. Его сервис позволял пользоваться мессенджером iMessage без iPhone. По словам специалиста, монополия корпорации Тима Кука должна быть разрушена, и неудивительно, что власти США заинтересовались компанией.

Эрик Мигиковски заявил, что наказание для Apple неизбежно. «Министерство юстиции США подал в суд на Apple за незаконное создание "огороженного сада", который заманивает пользователей в ловушку в экосистеме и подавляет инновации», — заявил разработчик. Критики Apple неоднократно использовали выражение «огороженный сад», описывая закрытый характер экосистемы Apple.

По словам журналистов, Минюст США напрямую не упоминает Beeper в своем иске, но отмечает, что Apple запретила межплатформенный обмен сообщениями на iPhone. Beeper был запущен в конце 2023 года, но спустя некоторое время Apple заблокировала отправку iMessage на Android.

21 марта Министерство юстиции США обвинило корпорацию Apple в создании монополии на рынке смартфонов. В судебном иске говорилось, что компания пользовалась доминирующим положением и завышала цены для потребителей.