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09:41, 19 апреля 2024Интернет и СМИ

Apple удалила WhatsApp из AppStore в одной стране

Компания Apple удалила WhatsApp и Threads из AppStore в Китае

Фото: Thomas Peter / Reuters

Компания Apple удалила мессенджер WhatsApp и сервис Threads, принадлежащие корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России), из онлайн-магазина AppStore в одной стране. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

Отмечается, что убрать программы из AppStore в Китае потребовали власти. Свое предписание они объяснили соображениями национальной безопасности страны.

«Мы обязаны соблюдать законы стран, в которых мы работаем, даже если мы с ними не согласны», — прокомментировали решение китайских властей в Apple. Представители компании также отметили, что если бы они не выполнили требование КНР, то AppStore могли бы закрыть на территории страны.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что в России не нужно дополнительно ограничивать работу Apple и Google. По его словам, все необходимые меры в стране уже приняты.

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