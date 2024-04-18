В Госдуме высказались о возможности новых ограничений работы Apple и Google

Депутат Матвейчев: дополнительные ограничения работы Apple и Google не требуются

Дополнительные ограничения работы Apple и Google в России сейчас не требуются, считает заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о возможности новых запретов.

«Все ограничения, которые здесь возможны, они с нашей стороны произведены. Мы запретили на госслужбе пользоваться Apple, боясь возможной прослушки. Рекомендательная вещь в этом смысле для депутатов разных уровней, потому что они с государственной тайной не имеют дела. Что касается частных лиц, то никаких предупреждений и запретов не было, поэтому, пожалуйста, идите и покупайте в любом магазине. Сам Apple ввел определенное количество санкций против России — невозможность оплаты, невозможность скачивания определенных приложений с AppStore. Это минимизировало количество людей, которые раньше пользовались Apple. Мне кажется, на этом все и остановится с нашей стороны», — сказал депутат.

Парламентарий отметил, что компания Apple сама может ограничить работу в России. Однако, по его мнению, технически будет очень трудно заблокировать возможность пользоваться девайсами на территории России. В то же время с Google ситуация сложнее.

Пока насущной большой необходимости [блокировать] нет Олег Матвейчев депутат Госдумы

«Google активно участвует в информационной войне против России. Мы давно уже говорили все, что мы только за замену. Что касается поисковика, "Яндекс" прекрасно удовлетворяет замену, почтовые сервисы у нас тоже есть, остается только YouTube, которые незаменим. Но активно наращиваются альтернативные площадки», — заключил он.

Российские сервисы начали предупреждать пользователей о скором отключении входа в аккаунт через Google или Apple ID. Об этом своих клиентов уже предупредила онлайн-библиотека «Литрес». «С 22 апреля доступ через Google или Apple ID будет отключен. Для сохранения доступа к вашему аккаунту, пожалуйста, убедитесь, что ваша электронная почта и номер телефона актуальны и добавлены в профиль», — говорится в сообщении.

Это связано с законом, который с 1 декабря 2023 года запрещает россиянам регистрироваться на отечественных сайтах с помощью иностранной почты или аккаунтов иностранных сервисов, например Google или Apple ID.