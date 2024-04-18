Российские сервисы начали отключать входы в аккаунт через Google или Apple ID

Российские сервисы отключат вход в аккаунт через Google или Apple ID с 22 апреля

Российские сервисы начали предупреждать пользователей о скором отключении входа в аккаунт через Google или Apple ID. Об этом сообщает РИА Новости.

Онлайн-библиотека «Литрес» уведомляет пользователей о том, что в ближайшее время вход в учетную запись через Google или Apple ID будет недоступен. «С 22 апреля доступ через Google или Apple ID будет отключен. Для сохранения доступа к вашему аккаунту, пожалуйста, убедитесь, что ваша электронная почта и номер телефона актуальны и добавлены в профиль», — отмечается в уведомлении сервиса.