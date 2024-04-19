Бывшего министра Подмосковья отправили под домашний арест из-за аварии

Суд взял под домашний арест экс-главу Минэнерго Подмосковья по делу об аварии

Басманный суд Москвы поместил под домашний арест бывшего министра энергетики Московской области Александра Самарина по уголовному делу об аварии на теплосети в Подольске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения экс-чиновнику избрана по ходатайству следственных органов до 17 июня. Ему предъявлено обвинение по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

По версии следствия, будучи главой Минэнерго Подмосковья, он не обеспечил прием объектов теплоснабжения, подошел формально к их подготовке к зиме, тем самым не выполнил свои обязанности по обеспечению жителей горячим тепло- и водоснабжением.