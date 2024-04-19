Бывший вице-президент США предупредил об угрозе НАТО со стороны России

Бывший вице-президент США Пенс: РФ нацелится на страну НАТО, если победит Киев

Москва нацелится на страну НАТО, если победит Киев. Об угрозе членам Североатлантического альянса предупредил бывший вице-президент США Майк Пенс, сообщает The Hill.

«Я не сомневаюсь в том, что, если бы России позволили захватить Украину, вскоре она пересекла бы границу страны НАТО, где нашим мужчинам и женщинам в военной форме пришлось бы сражаться», — сказал политик.

Пенс отметил, что это вынудит войска США вступить в конфликт в соответствии с пятой статьей, согласно которой любое нападение на члена НАТО в Европе или Северной Америке «должно рассматриваться как нападение на них всех».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет данных о подготовке Россией нападения на одного из членов блока. По его словам, причина заключается в том, что НАТО — сильнейший альянс в истории.