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18:47, 19 апреля 2024Экономика

Часть россиян предупредили о проливных дождях

Синоптик Шувалов: сильные дожди ожидаются на западе Центрального ФО

Фото: Артем Дергунов / Коммерсантъ

Погода на следующей неделе будет формироваться под влиянием южных циклонов и принесет проливные дожди и похолодание на запад Центрального федерального округа. О сильных осадках предупредил часть россиян руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов, пишет NEWS.ru.

По словам синоптика, такой прогноз ожидает жителей Брянской, Смоленской и Новгородской областей. «Сам циклон двинется ближе к Финляндии, а холодный фронт двинется на восток — в Поволжье, где во вторник-среду пройдут грозовые дожди, после чего начнется резкое понижение температуры с 26-28 градусов до 13- 17 градусов тепла», — рассказал Шувалов.

При этом на юг России будет возвращаться тепло, пообещал синоптик. Во второй половине недели на Кубани, в Ставрополье и республиках Северного Кавказа воздух может прогреться до плюс 30 градусов Цельсия.

Ранее жителям Москвы посоветовали не ждать тепла в выходные — 20 и 21 апреля. Ночью в субботу минимальная температура в столице составит от плюс 3 до плюс 5 градусов, по области — от плюс 2 до плюс 5 градусов. Ночью сохранятся порывы ветра до 12-15 метров в секунду. В дневные часы температура составит плюс 10-12, в области — плюс 7-12 градусов.

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      Нина Ташевская
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