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10:01, 19 апреля 2024Мир

Демократы США спасли законопроект по помощи Украине от гибели

NYT: демократы США приняли спасательную меру для голосования по Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Демократам в Палате представителей США пришлось провести «необычное» голосование, чтобы спасти от гибели законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине. О применении спасательной меры против республиканцев сообщает The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, республиканцы планировали застопорить процесс принятия решения по законопроекту о помощи Украине на этапе голосования по нему в критически важном комитете по правилам.

«В порыве гнева трое крайне правых республиканцев в комиссии, которая контролирует, какие законы поступают в Палату представителей, отказались поддержать правило, необходимое для вынесения на рассмотрение законопроекта об иностранной помощи, что поставило его на путь гибели», — говорится в материале.

Однако все демократы, входящие в состав комиссии, проголосовали за то, чтобы вынести обсуждение этого законопроекта из комитета. «Демократам почти наверняка придется предоставить голоса в Палате представителей, чтобы одобрить правило и разрешить рассмотрение пакета помощи, оказав свою поддержку в еще одном неортодоксальном голосовании перед лицом республиканской оппозиции», — заключили в статье.

Ранее демократы продолжили агитировать за отправку нового пакета помощи Украине. По словам конгрессмена от Демократической партии, отсутствие решения по помощи Киеву сравнимо с нахождением на краю пропасти.

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      Виктория Кондратьева
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