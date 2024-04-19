В США сравнили отсутствие помощи Украине с краем пропасти

Politico: демократы считают, что помощь Украине находится на краю пропасти

Представители Демократической партии США подталкивают Конгресс к одобрению нового пакета помощи Украине, сравнивая отсутствие поддержки Киева с краем пропасти. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на анонимных представителей Демпартии.

«Все знают, что мы должны добиться финансирования Украины. Мы находимся на краю пропасти», — считает конгрессмен-демократ, близкий к Белому дому.

По данным издания, ради одобрения нового пакета помощи представители Демпартии в Конгрессе налаживают связи со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном, выступающим за активную поддержку Украины.

Ранее член Конгресса США Марджори Тейлор-Грин резко высказалась о Джонсоне из-за его слов о том, что представители Республиканской партии якобы поддерживают новую финансовую помощь Украине.