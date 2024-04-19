Названы главные трудности достижения оргазма женщинами

Женщинам за всю жизнь потребуется потратить минимум на 419 часов больше, чем мужчинам, чтобы достичь одинакового количества оргазмов. К таким выводам пришли сотрудники компании Flo в ходе исследования, результаты которого опубликовало издание Yahoo Life UK.

Главная трудность в достижения женского оргазма заключается в первую очередь в том, что многие мужчины не знают, как доставить партнершам удовольствие. Каждый третий мужчина уверен, что достаточно только вагинальной стимуляции, но получить оргазм от нее способны лишь 18,4 процента женщин. Большинству же требуется дополнительная стимуляция клитора.

30 процентов женщин и 61 процент мужчин испытывают оргазм при каждом сексе

Также трудности доставляет женское смущение. Многие респондентки признались, что стесняются говорить партнерам, что именно им нравится в сексе. К тому же многие женщины считают самоудовлетворение постыдным делом.

21 процент женщин считают мастурбацию постыдной или неправильной

Сексопатолог Джордан Рулло обратила внимание на то, что мужчинам для достижения оргазма требуется в среднем пять-семь минут, а женщинам — 14. И эта разница развивает ложное чувство неполноценности и стыда. «Но с женщинами все в порядке. Просто женские оргазмы отличаются от мужских. К тому же женский оргазм может длиться в три раза дольше мужского», — заключила эксперт.

Ранее семейный психотерапевт Луис Вентер назвал главную причину скучного секса. Отсутствие общения между партнерами является главной причиной неудовлетворенности в спальне, заверил он.