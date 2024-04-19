ФСБ задержала москвича за распространение вредоносной компьютерной программы

ФСБ уличила москвича в распространении вредоносного ПО через Telegram

Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность жителя Москвы, занимавшегося распространением вредоносного программного обеспечения (ПО) через Telegram. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления ведомства по Московскому региону.



Подозреваемый 1990 года рождения задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, совершенные из корыстной заинтересованности»).

По данным ФСБ, вредоносное ПО предназначалось для несанкционированного уничтожения, модифицирования и копирования компьютерной информации. Москвич искал покупателей на него через свой сайт, затем клиенты связывались с ним в мессенджере, а после оплаты он передавал им файл с ПО и ключ активации, при этом фигурант дела высылал покупателям поясняющее видео.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

18 апреля ФСБ сообщила, что в 40 регионах силовики изъяли более 300 тысяч сим-карт, которые могли использоваться диверсантами и террористами. Следователи возбудили уголовные дела по статье 159 («Мошенничество») УК РФ в отношении 30 человек. Среди задержанных житель Санкт-Петербурга, который активировал сим-карты в интересах украинских террористов.