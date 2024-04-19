Главу ростовского филиала «Россельхозцентра» задержали за присвоение миллионов

ФСБ задержала главу ростовского филиала «Россельхозцентра» за присвоение денег

ФСБ задержала руководителя филиала «Россельхозцентра» по Ростовской области и его заместителя за присвоение 11 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, с 2020 по 2024 год подозреваемые заключили фиктивные договоры на обслуживание объектов учреждения и таким образом похитили 11 миллионов рублей из бюджета. Возбуждено дело по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Иркутской области главу Тарнопольского муниципального образования Балаганского района заподозрили в мошенничестве. Женщина фиктивно трудоустроила на должность водителя администрации своего приятеля. При этом он не выполнял трудовые обязанности, а поступающую зарплату передавал чиновнице.