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12:44, 19 апреля 2024Силовые структуры

Главу ростовского филиала «Россельхозцентра» задержали за присвоение миллионов

ФСБ задержала главу ростовского филиала «Россельхозцентра» за присвоение денег

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

ФСБ задержала руководителя филиала «Россельхозцентра» по Ростовской области и его заместителя за присвоение 11 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, с 2020 по 2024 год подозреваемые заключили фиктивные договоры на обслуживание объектов учреждения и таким образом похитили 11 миллионов рублей из бюджета. Возбуждено дело по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Иркутской области главу Тарнопольского муниципального образования Балаганского района заподозрили в мошенничестве. Женщина фиктивно трудоустроила на должность водителя администрации своего приятеля. При этом он не выполнял трудовые обязанности, а поступающую зарплату передавал чиновнице.

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      Екатерина Кашурникова
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