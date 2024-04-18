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09:24, 18 апреля 2024Силовые структуры

Российская чиновница фиктивно трудоустроила приятеля и получала за него зарплату

В Иркутской области главу муниципального образования заподозрили в мошенничестве

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Иркутской области главу Тарнопольского муниципального образования Балаганского района заподозрили в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в апреле 2023 года женщина фиктивно трудоустроила на должность водителя администрации своего приятеля. При этом он не выполнял трудовые обязанности, а поступающую зарплату передавал чиновнице.

Возбуждено дело по части 3 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте фигурантки.

Ранее стало известно, что Советский райсуд Уфы отправил начальницу Управления капитального строительства (УКС) Башкирии Инну Иксанову под домашний арест по делу о закупке нелегальных аппаратов ультразвуковой визуализации (УЗИ) на 57,5 миллиона рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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