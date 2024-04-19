Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:42, 19 апреля 2024Наука и техника

Экраны смартфонов Samsung позеленели

Android Authority: экраны смартфонов Samsung могут сломаться после обновления

Фото: Lee Jae-Won / Globallookpress.com

Пользователи смартфонов Samsung начали жаловаться на появление зеленых линий на экране устройств. Об этом сообщает издание Android Authority.

Журналисты медиа обратили внимание на жалобы пользователей о позеленели экранов в соцсетях. Один из владельцев Samsung Galaxy S21 FE рассказал, что артефакт на дисплее возник сразу после установки обновления ПО. Другой пользователь Galaxy S21 Ultra сообщил, что зеленая линия появилась после установки апрельского патча безопасности.

По словам специалистов медиа, проблема может иметь массовый характер. Они отметили, что чаще всего на неполадки жаловались обладатели смартфонов серии Galaxy S21, которые вышли в начале 2021 года.

Журналисты заявили, что причина появления зеленой линии может быть как аппаратной, то есть связанной с поломкой определенных компонентов гаджета, так и софтверной. Специалисты предположили, что зеленая линия появилась по причине размягчения клея из-за нагрева, который удерживает шлейф дисплея. По их мнению, телефоны часто греются, когда на них устанавливается обновление или патч безопасности. Samsung пока не отреагировала на проблему.

В начале апреля инсайдеры рассказали, что южнокорейская корпорация Samsung подготовила выпуск двух недорогих смартфонов с гибким дисплеем. Ими окажутся Galaxy Z Fold FE и Galaxy Z Flip FE.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Финляндии отказался общаться с русскоязычными жителями. В этот день к границе с РФ прилетела глава Еврокомиссии

      Известная телеведущая попала в поддельное порно

      Двое студентов отправились в поход и были найдены в реке без признаков жизни

      Российские пациенты пожаловались на массовую замену лечебной терапии

      Энергообъект загорелся на станции в российском регионе

      На Украине раскрыли секрет успеха ударов ВС России по энергетике

      Экраны смартфонов Samsung позеленели

      В сети восхитились внешностью возлюбленной Тимати в откровенном наряде

      В Москве суд арестовал депутата из Сергиева Посада по делу о взятках

      Иран назвал лицемерием вето США на членство Палестины в ООН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше