Экраны смартфонов Samsung позеленели

Android Authority: экраны смартфонов Samsung могут сломаться после обновления

Пользователи смартфонов Samsung начали жаловаться на появление зеленых линий на экране устройств. Об этом сообщает издание Android Authority.

Журналисты медиа обратили внимание на жалобы пользователей о позеленели экранов в соцсетях. Один из владельцев Samsung Galaxy S21 FE рассказал, что артефакт на дисплее возник сразу после установки обновления ПО. Другой пользователь Galaxy S21 Ultra сообщил, что зеленая линия появилась после установки апрельского патча безопасности.

По словам специалистов медиа, проблема может иметь массовый характер. Они отметили, что чаще всего на неполадки жаловались обладатели смартфонов серии Galaxy S21, которые вышли в начале 2021 года.

Журналисты заявили, что причина появления зеленой линии может быть как аппаратной, то есть связанной с поломкой определенных компонентов гаджета, так и софтверной. Специалисты предположили, что зеленая линия появилась по причине размягчения клея из-за нагрева, который удерживает шлейф дисплея. По их мнению, телефоны часто греются, когда на них устанавливается обновление или патч безопасности. Samsung пока не отреагировала на проблему.

В начале апреля инсайдеры рассказали, что южнокорейская корпорация Samsung подготовила выпуск двух недорогих смартфонов с гибким дисплеем. Ими окажутся Galaxy Z Fold FE и Galaxy Z Flip FE.