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17:31, 19 апреля 2024Интернет и СМИ

Хакеры из Anonymous заявили о взломе базы данных ЦАХАЛ

JP: хакеры из Anonymous заявили о получении ими данных ЦАХАЛ

Фото: Алексей Смышляев / Фотобанк Лори

Представители хакерской группировки Anonymous похвастались украденными из Министерства юстиции Израиля данными, предположительно, имеющими отношение к Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на заявление самих кибервзломщиков.

Утверждается, что им удалось получить более 20 гигабайтов данных, в том числе 233 тысячи различных документов, принадлежащих военным. Среди них — PDF-файлы, файлы Word, презентации PowerPoint и многие другие. В сопровождающем заявление видеоролике хакеры продемонстрировали отрывки из этих документов. Впрочем, их подлинность журналисты Jerusalem Post назвали сомнительной.

Согласно оценкам безопасности самого ЦАХАЛ, вероятность фактического взлома базы данных минимальна. При этом даже если он имел место, то киберпреступники вряд ли имеют доступ к системам Армии обороны Израиля, а сами файлы могли быть получены с устройств гражданских лиц. Издание предполагает, что заявление Anonymous может быть частью информационно-психологической войны.

Ранее хакеры взломали эфир украинского телеканала «Прямой» и транслировали бегущей строкой пророссийские тексты. В частности, они разместили призывы к окончанию конфликта и обвинения президента Владимира Зеленского и США в уничтожении Украины.

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      Олег Давыдов
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