Падение спроса на льготную ипотеку в России объяснили

Эксперт Ракута: спад спроса на льготную ипотеку связан с ее ужесточением

Россияне стали реже прибегать к льготной ипотеке на фоне ужесточения условий кредитования. О ситуации на рынке жилья ипотечный брокер Дмитрий Ракута рассказал в беседе с NEWS.ru.

Спрос на льготные кредиты снизился по всей стране, в особенности в крупных городах, отмечает эксперт. Банки стали скрупулезнее проверять заемщиков. Так, по данным Ракуты, последние несколько месяцев отказ получает каждый третий заявитель. При этом с большой регулярностью клиентам отказывают и на финальном этапе оформления ипотеки — после повторной проверки.

Собеседник портала убежден, что это связано с негласным распоряжением экономить бюджетные деньги. «Думаю, кулуарно банкам поставили задачу экономить по факту бюджетные средства. Наверняка дополнительных лимитов банкам уже не будут выделять. Поэтому упали выдачи и заявки на льготную ипотеку», — поделился он. При этом, как предупреждает Ракута, банки еще больше ужесточат проверку заемщиков с июля, когда завершится действие некоторых льготных госпрограмм.

Ранее ипотечникам раскрыли способ, как частично компенсировать покупку квартиры. Часть средств можно возместить за счет налоговых вычетов — имущественного и процентного. Такое право предоставляется всем квартировладельцам вне зависимости от того, какие средства использовались для покупки.

