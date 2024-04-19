Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:44, 19 апреля 2024Экономика

Падение спроса на льготную ипотеку в России объяснили

Эксперт Ракута: спад спроса на льготную ипотеку связан с ее ужесточением

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россияне стали реже прибегать к льготной ипотеке на фоне ужесточения условий кредитования. О ситуации на рынке жилья ипотечный брокер Дмитрий Ракута рассказал в беседе с NEWS.ru.

Спрос на льготные кредиты снизился по всей стране, в особенности в крупных городах, отмечает эксперт. Банки стали скрупулезнее проверять заемщиков. Так, по данным Ракуты, последние несколько месяцев отказ получает каждый третий заявитель. При этом с большой регулярностью клиентам отказывают и на финальном этапе оформления ипотеки — после повторной проверки.

Материалы по теме:
Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
Лихие нулевые.Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
2 июля 2021
В России выросли ставки по ипотеке. Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
В России выросли ставки по ипотеке.Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
3 апреля 2022

Собеседник портала убежден, что это связано с негласным распоряжением экономить бюджетные деньги. «Думаю, кулуарно банкам поставили задачу экономить по факту бюджетные средства. Наверняка дополнительных лимитов банкам уже не будут выделять. Поэтому упали выдачи и заявки на льготную ипотеку», — поделился он. При этом, как предупреждает Ракута, банки еще больше ужесточат проверку заемщиков с июля, когда завершится действие некоторых льготных госпрограмм.

Ранее ипотечникам раскрыли способ, как частично компенсировать покупку квартиры. Часть средств можно возместить за счет налоговых вычетов — имущественного и процентного. Такое право предоставляется всем квартировладельцам вне зависимости от того, какие средства использовались для покупки.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ не смогли уничтожить российский «Солнцепек», оставленный на ночь в поле. Им помешал «Волнорез»

      Ким Кардашьян показала фигуру в наряде за 630 тысяч рублей

      Жители одной страны начали бойкотировать рестораны из-за роста цен

      Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил исторический максимум

      В Литве рассказали о гражданстве напавших на экс-главу ФБК

      Маленький мальчик нашел человеческие кости на пляже и обрадовался

      Страны G7 cобрались подрывать все будущие энергопроекты России

      Мужчина напал на московского следователя во время обыска в квартире

      Падение спроса на льготную ипотеку в России объяснили

      ХАМАС назвало действия Израиля агрессией и эскалацией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше