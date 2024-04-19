В МИД Ирана объяснили цель атаки на Израиль

МИД Ирана заявил, что хотел послать Израилю сигнал о наличии средств для ответа

Иран атакой на Израиль хотел показать наличие у Тегерана средств для ответа. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел (МИД) исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян в эфире телеканала CNN.

По его словам, главная цель была в том, чтобы послать четкий сигнал правительству Израиля. Дипломат пояснил, что атака 13 апреля носила «ограниченный характер и не выходила за минимальные рамки».

«Я повторю еще раз: мы против расширения хаоса, войны и напряженности в регионе», — подчеркнул он.

1 апреля Израиль нанес удар по зданию рядом с посольством Ирана в столице Сирии Дамаске. Позднее в сирийском Минобороны уточнили, что в результате атаки было разрушено иранское консульство.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по своей дипломатической миссии.